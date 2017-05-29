В первый день лета в Удмуртии будет тепло и ветрено

Опубликована: Сегодня 15:02

фото: 610710.ru
В Удмуртии погода предстоящей недели сохранит неустойчивый характер. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, ближайшей ночью к региону подойдет теплый фронт, пройдут дожди.

Завтра днём, 30 мая также местами прогнозируются дожди. Ночью температура воздуха составит 2-7°С, местами ожидаются заморозки на почве до -2 °С. Днем во вторник прогнозируется 13-18 °С.

В среду, 31 мая ожидается преимущественно сухая погода, ночью возможны слабые заморозки на почве. Днем воздух прогреется до 13-18 °С.

В первый день лета будет тепло и ветрено, а во второй половине дня начнутся дожди. Днём столбики термометров покажут 17-22 °С.


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