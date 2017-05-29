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«Удмуртавтодор» возглавил Сергей Лукин
Опубликована: Сегодня 15:57 Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики «Удмуртавтодор» возглавил Сергей Трифонович Лукин. Как сообщается на официальном сайте предприятия, бывший начальник Управления ФСКН по Удмуртской Республике приступил к исполнению своих обязанностей 27 мая.
«Среди поставленных перед трудовым коллективом задач, приоритетные – обеспечение прозрачной работы предприятия и повышение качества дорожно-строительных работ», — отметил Сергей Лукин.
Ранее его на эту должность рекомендовал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.
Наша справка:
Сергей Лукин родился 5 июня 1965 года в селе Мыльджино Каргасокского района Томской области;
- В 1983 году окончил Колпашевское педагогическое училище;
- С 1993 по 1998 год продолжил педагогическое образование в Томском государственном педагогическом университете;
- В 2001-2002 годах учился в Томском филиале Рязанской академии права и управления по специальности «Правоохранительная деятельность»;
- В 2011 году окончил филиал Кузбасского института ФСИН России по специальности «Юриспруденция»;
- С 2000 года являлся начальником Шегарского МРО Управления Федеральной службы налоговой полиции РФ по Томской области;
- В 2002 году назначен заместителем начальника Управления налоговой полиции по Томской области;
- С 2003 года - заместитель начальника Управления Госкомитета России по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по Томской области, в дальнейшем - Управления ФСКН России по Томской области;
- С 2012 по 2016 год - начальник Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по Удмуртской Республике;
- Является почетным сотрудником органов ФСКН, Заслуженным работником правоохранительных органов, награжден медалями 3-й и 2-й степени «За отличие в службе в органах наркоконтроля»;
- Женат, воспитывает двух сыновей и дочь.