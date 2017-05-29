«Удмуртавтодор» возглавил Сергей Лукин

Опубликована: Сегодня 15:57

фото: kp.ru
Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики «Удмуртавтодор» возглавил Сергей Трифонович Лукин. Как сообщается на официальном сайте предприятия, бывший начальник Управления ФСКН по Удмуртской Республике приступил к исполнению своих обязанностей 27 мая.

«Среди поставленных перед трудовым коллективом задач, приоритетные – обеспечение прозрачной работы предприятия и повышение качества дорожно-строительных работ», — отметил Сергей Лукин.

Ранее его на эту должность рекомендовал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

Наша справка:
Сергей Лукин родился 5 июня 1965 года в селе Мыльджино Каргасокского района Томской области;
- В 1983 году окончил Колпашевское педагогическое училище;
- С 1993 по 1998 год продолжил педагогическое образование в Томском государственном педагогическом университете;
- В 2001-2002 годах учился в Томском филиале Рязанской академии права и управления по специальности «Правоохранительная деятельность»;
- В 2011 году окончил филиал Кузбасского института ФСИН России по специальности «Юриспруденция»;
- С 2000 года являлся начальником Шегарского МРО Управления Федеральной службы налоговой полиции РФ по Томской области;
- В 2002 году назначен заместителем начальника Управления налоговой полиции по Томской области;
- С 2003 года - заместитель начальника Управления Госкомитета России по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по Томской области, в дальнейшем - Управления ФСКН России по Томской области;
- С 2012 по 2016 год - начальник Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по Удмуртской Республике;
- Является почетным сотрудником органов ФСКН, Заслуженным работником правоохранительных органов, награжден медалями 3-й и 2-й степени «За отличие в службе в органах наркоконтроля»;
- Женат, воспитывает двух сыновей и дочь.


Теги
футбол пенсия праздник семья бюджет спортсмен выставка хоккей Москва Глазов Ижевск прокуратура Владимир Путин кино полиция долг армия терроризм оружие бизнес убийство строительство технологии Воткинск ЖКХ Ижавто пристав занятость правительство наркотики финансы дети Малая Пурга США Россия молодежь Новый год/Рождество МВД Балезино банк школа творчество ДТП туризм природа Голливуд Завьялово мода Украина Удмуртия ИжГТУ траур МЧС видео Александр Волков зоопарк ГЖД выборы промышленность транспорт конкурс Ува Можга алкоголь штраф здоровье фестиваль звезда Игра свадьба торговля дороги Госсовет УР ветеран Дмитрий Медведев лес СКП музыка преступление Интернет депутат животные медицина образование ремонт инвалид самолет вода телевидение розыск безопасность ГИБДД СМИ физкультура погода суд религия Сарапул рейтинг пожар
Все теги
Яндекс.Погода