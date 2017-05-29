Залетевшая в двигатель птица стала причиной задержки рейса «Ижавиа»

Опубликована: Сегодня 17:29

фото: ruspotting.net
Самолет Як-42 авиакомпании «Ижавиа» вынужденно возвратился в аэропорт вылета — Домодедово. Как сообщается на сайте удмуртского авиаперевозчика, причиной этому стала птица, попавшая в средний двигатель воздушного судна на этапе взлёта.

Инцидент произошел в понедельник, 29 мая, с рейсом ИЖ-302. Воздушное судно вылетело из Москвы согласно расписанию, в 09:15. После попадания птицы в двигатель самолет вернулся в аэропорт вылета.

«Пассажиры рейса Иж-302 будут доставлены к месту назначения резервным воздушным судном, подготовка к вылету которого в настоящее время осуществляется в аэропорту Ижевск. Ориентировочное время задержки рейса ИЖ-302 составит 4,5 часа», - говорится в сообщении пресс-службы «Ижавиа».


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