Залетевшая в двигатель птица стала причиной задержки рейса «Ижавиа»

Опубликована: Сегодня 17:29



фото: ruspotting.net фото: ruspotting.net

Инцидент произошел в понедельник, 29 мая, с рейсом ИЖ-302. Воздушное судно вылетело из Москвы согласно расписанию, в 09:15. После попадания птицы в двигатель самолет вернулся в аэропорт вылета.«Пассажиры рейса Иж-302 будут доставлены к месту назначения резервным воздушным судном, подготовка к вылету которого в настоящее время осуществляется в аэропорту Ижевск. Ориентировочное время задержки рейса ИЖ-302 составит 4,5 часа», - говорится в сообщении пресс-службы «Ижавиа».