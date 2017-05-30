Более 15 миллионов рублей направит Удмуртия на лечение и профилактику ВИЧ и СПИД

Опубликована: Сегодня 09:13

Более 15 миллионов рублей направит Удмуртия на лечение и профилактику ВИЧ и СПИД, сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Средства будут потрачены на закупку тест-систем и расходных материалов для диагностики заболевания. Кроме того, по сообщению ИА "Удмуртия" в Удмуртии проведут мониторинг лечения ВИЧ-инфицированных, которых в республике проживает более 2 тыс. людей. 

Регион в достаточной мере обеспечен лекарственными препаратами. Большая часть получаемых препаратов – российского производства. В Удмуртии даже создан запас антиретровирусных препаратов для обеспечения терапией всех больных.

Только в ноябре 2016 года федеральный бюджет уже выделил около 35 млн рублей на лечение и профилактику болезни.


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