Опубликована: Сегодня 09:13





Более 15 миллионов рублей направит Удмуртия на лечение и профилактику ВИЧ и СПИД, сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Средства будут потрачены на закупку тест-систем и расходных материалов для диагностики заболевания. Кроме того, по сообщению ИА "Удмуртия" в Удмуртии проведут мониторинг лечения ВИЧ-инфицированных, которых в республике проживает более 2 тыс. людей.

Регион в достаточной мере обеспечен лекарственными препаратами. Большая часть получаемых препаратов – российского производства. В Удмуртии даже создан запас антиретровирусных препаратов для обеспечения терапией всех больных.

Только в ноябре 2016 года федеральный бюджет уже выделил около 35 млн рублей на лечение и профилактику болезни.