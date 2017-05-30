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Обвиняемого в убийстве ижевского предпринимателя мужчину оставили под стражей
Опубликована: Сегодня 08:30 Мужчину, который в марте текущего года в Ижевске застрелил предпринимателя, оставили под стражей. Об этом сообщает пресс-служба судейского общества республики.
Бизнесмена застрелили в среду, 29 марта текущего года, в городке Металлургов. Тело 36-летнего мужчины нашли около 8:00 утра, возле трамвайных путей напротив дома №26 по улице Школьной.
По факту убийства возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России. В преступлении правоохранители подозревают бывшего работника фирмы, которую возглавлял потерпевший. По решению суда его арестовали на 2 месяца. Позже СМИ опубликовали видео убийства бизнесмена.
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