Росгвардейцы Удмуртии уничтожили четыре гранаты РГД-5 неподалеку от Глазова

Опубликована: Сегодня 10:01

Фото: rosgvard.ru

Сотрудники ОМОНа Управления Росгвардии по Удмуртии выехали на уничтожение четырех гранат, которые были обнаружены в 80-ти метрах от обочины дороги при въезде в г. Глазов 4 гранат. 

Группа инженерно-технического отдела ОМОНа Росгвардии обнаружили 4 боевые гранаты РГД-5, которые, по заключению саперов, представляли опасность для окружающих и подлежали уничтожению. 

Взрывотехники ОМОНа Росгвардии уничтожили боеприпасы путем подрыва, вывезя их в безопасное место.



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