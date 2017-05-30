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Росгвардейцы Удмуртии уничтожили четыре гранаты РГД-5 неподалеку от Глазова
Опубликована: Сегодня 10:01
Сотрудники ОМОНа Управления Росгвардии по Удмуртии выехали на уничтожение четырех гранат, которые были обнаружены в 80-ти метрах от обочины дороги при въезде в г. Глазов 4 гранат.
Группа инженерно-технического отдела ОМОНа Росгвардии обнаружили 4 боевые гранаты РГД-5, которые, по заключению саперов, представляли опасность для окружающих и подлежали уничтожению.
Взрывотехники ОМОНа Росгвардии уничтожили боеприпасы путем подрыва, вывезя их в безопасное место.
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