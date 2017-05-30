Росгвардейцы Удмуртии уничтожили четыре гранаты РГД-5 неподалеку от Глазова

Опубликована: Сегодня 10:01



Фото: rosgvard.ru Фото: rosgvard.ru

Сотрудники ОМОНа Управления Росгвардии по Удмуртии выехали на уничтожение четырех гранат, которые были обнаружены в 80-ти метрах от обочины дороги при въезде в г. Глазов 4 гранат.

Группа инженерно-технического отдела ОМОНа Росгвардии обнаружили 4 боевые гранаты РГД-5, которые, по заключению саперов, представляли опасность для окружающих и подлежали уничтожению.



Взрывотехники ОМОНа Росгвардии уничтожили боеприпасы путем подрыва, вывезя их в безопасное место.