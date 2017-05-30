В Москве и Московской области в результате мощного урагана погибли 13 человек

Опубликована: Сегодня 10:49





От урагана в Москве, по последним данным, пострадали свыше 140 человек. 11 человек погибли в Москве и еще двое в Подмосковье.

В НИИ имени Н.В. Склифосовского было доставлено 14 пострадавших. Госпитализировано пять человек, один из них в реанимации, сообщает "Уралинформбюро".

Ураган обрушился на российскую столицу 29 мая. Ветер скоростью до 22 метров в секунду повалил тысячи деревьев повредил сотни автомобилей и рекламных конструкций, сорвал вывески, кресты с церквей и крыши с домов. Движение общественного транспорта было парализовано. В итоге за ночь коммунальные службы и спасатели были вынуждены срубить порядка 3 тысяч деревьев, чтобы расчистить дороги столицы, сообщают Вести.

Пострадавшим и семьям погибших выплатят компенсации, сумма которых определят 30 мая на заседании правительства Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что последствия шторма были столь трагическими, поскольку он случился в час пик.