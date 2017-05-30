Три трупа обнаружены в Алнашском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:32

фото: google.ru/maps
В Алнашском районе Удмуртии обнаружили три трупа. Эту информацию корреспонденту «Сусанина» подтвердили в районной администрации.

Случай произошел в населенном пункте Татарский Тоймобаш, который находится в 4 км к северу от села Алнаши. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал корреспонденту информагентства о том, что люди погибли более месяца назад. Причем один из них покончил жизнь самоубийством, второго могли убить. От чего скончался третий человек пока не понятно.

ИА «Сусанин» пока не располагает подтверждением или опровержением данного факта правоохранительными органами Удмуртии.



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