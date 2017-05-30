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По факту убийства семьи в Алнашском районе Удмуртии следователи возбудили уголовное дело
Опубликована: Сегодня 12:17 После обнаружения тел трех жителей Алнашского района с признаками насильственной смерти следователи Удмуртии возбудили уголовное дело. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, по предварительным данным, смерть наступила более месяца назад.
«29 мая в 13.15 по месту жительства в деревне Татарский Тоймобаш Алнашского района обнаружены тела 70-летней пенсионерки, ее 36-летнего сына, инвалида детства, с травмой головы. В сарае рядом с домом обнаружено тело второго сына погибшей – 47-летнего мужчины. По предварительным данным, смерть всех троих наступила более месяца назад», - говорится в сообщении пресс-службы следственных органов.
В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство).
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