По факту убийства семьи в Алнашском районе Удмуртии следователи возбудили уголовное дело

Опубликована: Сегодня 12:17



фото: sledcom.ru фото: sledcom.ru

«29 мая в 13.15 по месту жительства в деревне Татарский Тоймобаш Алнашского района обнаружены тела 70-летней пенсионерки, ее 36-летнего сына, инвалида детства, с травмой головы. В сарае рядом с домом обнаружено тело второго сына погибшей – 47-летнего мужчины. По предварительным данным, смерть всех троих наступила более месяца назад», - говорится в сообщении пресс-службы следственных органов.В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство).