Госавтоинспекторы Удмуртии сообщили о количестве ДТП с вело- и мото транспортом

Опубликована: Сегодня 13:08



фото: 18.мвд.рф фото: 18.мвд.рф

В 2016 году произошло 145 таких ДТП, в которых 83 человека получили травмы различной степени тяжести, среди них оказалось 37 несовершеннолетних участников дорожного движения.Госавтоинспекция напоминает, что движение велосипедистов в возрасте до 14 лет на дорогах запрещается ПДД. При пересечении проезжей части велосипедист обязан спешиться, убедится в безопасности и только потом переходить дорогу по пешеходному переходу.Также за 2016 год зарегистрировано 114 ДТП с участием мототранспортных средств, в результате которых 12 человек погибли и 125 получили травмы. Среди них оказались 23 несовершеннолетних участника дорожного движения, один из которых погиб, и 22 получили травмы различной степени тяжести.За 2017 год произошло 13 ДТП с участием мототранспортных средств, в результате которых 3 человека погибли и 12 получили травмы различной степени тяжести, в их числе один ребенок.Госавтоинспекция напоминает, что согласно требованиям Правил дорожного движения управлять мопедом разрешается исключительно с 16 лет и только при наличии водительского удостоверения категории "М", которое можно получить после окончания обучения в автошколе.