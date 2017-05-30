Госавтоинспекторы Удмуртии сообщили о количестве ДТП с вело- и мото транспортом

Опубликована: Сегодня 13:08

фото: 18.мвд.рф
С начала 2017 года на дорогах Удмуртии произошло 15 ДТП с участием велосипедистов, в которых 7 человек получили травмы, из них 4 – дети.

В 2016 году произошло 145 таких ДТП, в которых 83 человека получили травмы различной степени тяжести, среди них оказалось 37 несовершеннолетних участников дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает, что движение велосипедистов в возрасте до 14 лет на дорогах запрещается ПДД. При пересечении проезжей части велосипедист обязан спешиться, убедится в безопасности и только потом переходить дорогу по пешеходному переходу.

Также за 2016 год зарегистрировано 114 ДТП с участием мототранспортных средств, в результате которых 12 человек погибли и 125 получили травмы. Среди них оказались 23 несовершеннолетних участника дорожного движения, один из которых погиб, и 22 получили травмы различной степени тяжести.

За 2017 год произошло 13 ДТП с участием мототранспортных средств, в результате которых 3 человека погибли и 12 получили травмы различной степени тяжести, в их числе один ребенок.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно требованиям Правил дорожного движения управлять мопедом разрешается исключительно с 16 лет и только при наличии водительского удостоверения категории "М", которое можно получить после окончания обучения в автошколе.
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