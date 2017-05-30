Мусоросортировочный комплекс может появиться в Завьяловском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 13:59



фото: smi44.ru фото: smi44.ru

Примерная стоимость проекта – 1,2 млрд рублей. Ввести новую систему организации деятельности по сбору, вывозу и утилизации отходов на территории Удмуртии собираются не позднее 1 мая 2018 года.Ранее власти Удмуртии приняли решение отказаться от строительства полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов, который начали строить неподалеку от Сянинского водозабора, питающего большую часть Глазова. В территориальной схеме по обращению с отходами предусмотрено строительство двух мусоросортировочных комплексов для Ижевского и Глазовского кустов, мощностью 250 тыс. и 100 тыс. тонн в год соответственно. Поэтому как компромиссный вариант рассматривается возможность строительства мусоросортировочного комплекса в районе действующего полигона на Юкаменском тракте.