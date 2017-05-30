Мусоросортировочный комплекс может появиться в Завьяловском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 13:59

фото: smi44.ru
В Завьяловском районе Удмуртии планируют построить мусоросортировочный комплекс, мощность которого составит 250 тыс. кубометров. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом в ходе пресс-конференции во вторник, 30 мая, сообщил и.о. министра природных ресурсов республики Александр Нестеров.

Примерная стоимость проекта – 1,2 млрд рублей. Ввести новую систему организации деятельности по сбору, вывозу и утилизации отходов на территории Удмуртии собираются не позднее 1 мая 2018 года.

Ранее власти Удмуртии приняли решение отказаться от строительства полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов, который начали строить неподалеку от Сянинского водозабора, питающего большую часть Глазова. В территориальной схеме по обращению с отходами предусмотрено строительство двух мусоросортировочных комплексов для Ижевского и Глазовского кустов, мощностью 250 тыс. и 100 тыс. тонн в год соответственно. Поэтому как компромиссный вариант рассматривается возможность строительства мусоросортировочного комплекса в районе действующего полигона на Юкаменском тракте.



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