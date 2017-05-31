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До 4 лет заключения грозит студенту из Ижевска за кражу ящика для пожертвований
Опубликована: Сегодня 14:43 Из магазина по ул. Удмуртской вечером в дежурную часть полиции Ижевска поступило сообщение о преступлении. Со слов свидетелей, в торговый зал вошли двое молодых людей, один из них схватил с прилавка коробку для пожертвований, принадлежащую одному из благотворительных фондов, после чего оба скрылись. Сумма похищенных денег составила 1 210 рублей.
Прибывший автопатруль вневедомственной охраны по «горячим следам» задержал 17-летнего ранее судимого студента ВУЗа. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.