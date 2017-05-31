До 4 лет заключения грозит студенту из Ижевска за кражу ящика для пожертвований

Опубликована: Сегодня 14:43



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Прибывший автопатруль вневедомственной охраны по «горячим следам» задержал 17-летнего ранее судимого студента ВУЗа. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.