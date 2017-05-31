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Испугавшись штрафа за отсутствие ОСАГО, житель Удмуртии заявил об угоне своего ВАЗа
Опубликована: Сегодня 16:17 Житель Балезинского района попал на скамью подсудимых за заведомо ложный донос. Испугавшись, что его оштрафуют за отсутствие автостраховки, мужчина сообщил об угоне автомобиля.
На своем ВАЗ-21154 31 марта 2017 года обвиняемый выехал из деревни Падера в поселок Балезино. Недалеко от д.Шолоково впереди он увидел патруль ДПС. Испугавшись, что его привлекут к административной ответственности за то, что у него не оформлен полис ОСАГО, не доезжая до патруля мужчина свернул на прилегающую улицу, где оставил свой автомобиль, поставив его на сигнализацию.
После чего по снежному насту, через поле, он убежал к себе домой, позвонил в отделение полиции и сообщил, что у него из гаража угнали автомобиль. Позже мужчина написал заведомо ложное заявление об угоне автомобиля. Вину в совершении преступления он признал в полном объеме и в содеянном раскаялся.