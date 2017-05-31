Испугавшись штрафа за отсутствие ОСАГО, житель Удмуртии заявил об угоне своего ВАЗа

Опубликована: Сегодня 16:17



фото: auto43.ru фото: auto43.ru

На своем ВАЗ-21154 31 марта 2017 года обвиняемый выехал из деревни Падера в поселок Балезино. Недалеко от д.Шолоково впереди он увидел патруль ДПС. Испугавшись, что его привлекут к административной ответственности за то, что у него не оформлен полис ОСАГО, не доезжая до патруля мужчина свернул на прилегающую улицу, где оставил свой автомобиль, поставив его на сигнализацию.После чего по снежному насту, через поле, он убежал к себе домой, позвонил в отделение полиции и сообщил, что у него из гаража угнали автомобиль. Позже мужчина написал заведомо ложное заявление об угоне автомобиля. Вину в совершении преступления он признал в полном объеме и в содеянном раскаялся.