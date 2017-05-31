В Ижевске 7-летняя девочка попала под колеса иномарки на пешеходном переходе

Опубликована: Сегодня 17:09

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Накануне, 29 мая, в Ижевске под колеса иномарки попала семилетняя девочка. Она перебегала проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

ДТП произошло в 15.15 напротив дома № 5 по улице Союзная. Совершил наезд на маленького пешехода водитель автомобиля "Hyundai Solaris " – мужчина 1987 года рождения. В результате ДТП ребенок получил травмы.

В Госавтоинспекции отметили, что с января по апрель 2017 на территории Удмуртии произошло 177 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 9 пешеходов погибли и 176 человек получили травмы различной степени тяжести. 57 ДТП произошло на нерегулируемых пешеходных переходах, 12 на регулируемых. При этом 64 ДТП произошло по собственной неосторожности пешеходов.



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