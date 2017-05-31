На пруду в Ижевске появился крупный плавучий остров

Опубликована: Сегодня 19:08

Плавучий остров появился на Ижевском пруду. В поисково-спасательной службе столицы Удмуртии корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказали, что скорее всего он оказался на просторах акватории ночью.

В социальной сети Facebook пользователь Петр Перевощиков вспомнил, что и ранее, еще в его детстве, он катался на подобных островах, которые формировались из зарослей водорослей и ивы, возникших неподалеку от набережной, там, где находится ТЭЦ-1.

Сейчас островок плавает по пруду. Спасатели еще не приняли решение, что с ним делать, а горожане пока делятся в социальных сетях его фотографиями.  



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