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На пруду в Ижевске появился крупный плавучий остров
Опубликована: Сегодня 19:08 Плавучий остров появился на Ижевском пруду. В поисково-спасательной службе столицы Удмуртии корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказали, что скорее всего он оказался на просторах акватории ночью.
В социальной сети Facebook пользователь Петр Перевощиков вспомнил, что и ранее, еще в его детстве, он катался на подобных островах, которые формировались из зарослей водорослей и ивы, возникших неподалеку от набережной, там, где находится ТЭЦ-1.
Сейчас островок плавает по пруду. Спасатели еще не приняли решение, что с ним делать, а горожане пока делятся в социальных сетях его фотографиями.