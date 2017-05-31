Остров, дрейфующий по Ижевском пруду, отбуксировали к берегу

Опубликована: Сегодня 08:30

Фото: vk.com/udmurtiya18rus/Дмитрий Васильев
В Ижевске состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как сообщает пресс-служба администрации города, остров, дрейфующий по Ижевском пруду, отбуксировали к берегу.

Плавучий остров из камыша и кустарника размером 50 на 100 метров горожане заметили во вторник, 30 мая. Он отделился от берега в верховьях водохранилища и начал перемещаться в сторону плотины.

Ижевские спасатели с помощью катеров отбуксировали лабаз к берегу в районе лицея №29. Там его будут удерживать до утра среды. Что будут делать с дрейфующим островом далее, пока не известно.

Для обеспечения безопасности на территории возле лабаза будут дежурить сотрудники правоохранительных органов.


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