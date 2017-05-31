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Остров, дрейфующий по Ижевском пруду, отбуксировали к берегу
Опубликована: Сегодня 08:30 В Ижевске состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как сообщает пресс-служба администрации города, остров, дрейфующий по Ижевском пруду, отбуксировали к берегу.
Плавучий остров из камыша и кустарника размером 50 на 100 метров горожане заметили во вторник, 30 мая. Он отделился от берега в верховьях водохранилища и начал перемещаться в сторону плотины.
Ижевские спасатели с помощью катеров отбуксировали лабаз к берегу в районе лицея №29. Там его будут удерживать до утра среды. Что будут делать с дрейфующим островом далее, пока не известно.
Для обеспечения безопасности на территории возле лабаза будут дежурить сотрудники правоохранительных органов.
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