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В Удмуртии обнаружен схрон оружия и боеприпасов
Опубликована: Сегодня 09:18 В лесном массиве на 5-м км автодороги Глазов – Красногорское сотрудниками уголовного розыска обнаружен схрон оружия и боеприпасов: 570 винтовочных и автоматных патронов, 4 гранаты, 4 запала к гранатам, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы и пистолет «Вальтер».
По версии оперативников, данное оружие принадлежало убитому в 2016 году, ранее неоднократно судимому за тяжкие преступления жителю Глазова. Обнаруженные боеприпасы и оружие направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Удмуртии. Гранаты вывезены на безопасное расстояние и уничтожены путем подрыва.
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