В Удмуртии обнаружен схрон оружия и боеприпасов

Опубликована: Сегодня 09:18



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По версии оперативников, данное оружие принадлежало убитому в 2016 году, ранее неоднократно судимому за тяжкие преступления жителю Глазова. Обнаруженные боеприпасы и оружие направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Удмуртии. Гранаты вывезены на безопасное расстояние и уничтожены путем подрыва.