Можгинские приставы отправили два автомобиля неплательщиков на погашение задолженностей

Опубликована: Сегодня 10:03

фото: r18.fssprus.ru
Можгинские приставы отправили два автомобиля неплательщиков на погашение задолженностей.

Так, один из местных жителей задолжал по алиментным обязательствам 141 ты рублей. Мужчина всячески скрывал своё место нахождения - зарегистрирован в Можге, а проживает в Ижевске. Требование о явке к судебному приставу-исполнителю мужчина игнорировал, арестованный автомобиль «Ваз-2114» скрывал и передавать взыскателю отказывался.

В рамках исполнительного производства было заведено разыскное дело. Транспортное средство пристав-исполнитель обнаружил на стоянке в Ижевске, и изъял его для дальнейшей передачи взыскателю с целью погашения задолженности по алиментам.

Другой можгинец для покупки автомобиля «Range Rover» взял в банке кредит, но своевременно оплатить его не смог. В ходе исполнительных действий у должника внедорожник изъяли, погрузили на эвакуатор и передали взыскателю. Исполнительное производство окончено в связи с его фактическим исполнением.


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