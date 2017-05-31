Можгинские приставы отправили два автомобиля неплательщиков на погашение задолженностей.

Опубликована: Сегодня 10:03



фото: r18.fssprus.ru фото: r18.fssprus.ru

Так, один из местных жителей задолжал по алиментным обязательствам 141 ты рублей. Мужчина всячески скрывал своё место нахождения - зарегистрирован в Можге, а проживает в Ижевске. Требование о явке к судебному приставу-исполнителю мужчина игнорировал, арестованный автомобиль «Ваз-2114» скрывал и передавать взыскателю отказывался.В рамках исполнительного производства было заведено разыскное дело. Транспортное средство пристав-исполнитель обнаружил на стоянке в Ижевске, и изъял его для дальнейшей передачи взыскателю с целью погашения задолженности по алиментам.Другой можгинец для покупки автомобиля «Range Rover» взял в банке кредит, но своевременно оплатить его не смог. В ходе исполнительных действий у должника внедорожник изъяли, погрузили на эвакуатор и передали взыскателю. Исполнительное производство окончено в связи с его фактическим исполнением.