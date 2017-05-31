В Удмуртию вернут ранее неосвоенных 469 млн рублей из федерального бюджета

Опубликована: Сегодня 10:47

фото: zauralonline.ru
Власти Удмуртии договорились о том, чтобы вернуть из федерального бюджета 469 млн рублей, неосвоенных республикой в дорожной отрасли. Об этом со ссылкой на и.о. министра финансов региона Станислава Евдокимова сообщает информагентсво «Сусанин».

По словам главы ведомства, всего в 2016 году Удмуртия вернула в казну государства порядка 900 млн рублей неосвоенных денег. Из них 805 млн – средства дорожной отрасли. «Сейчас достигнута договоренность по возврату 469 млн рублей из этих средств. То есть это средства, которые мы точно освоим в этом году и достигнем целевых показателей», - сказал Евдокимов.



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