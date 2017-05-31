В Удмуртию вернут ранее неосвоенных 469 млн рублей из федерального бюджета

Опубликована: Сегодня 10:47



фото: zauralonline.ru фото: zauralonline.ru

По словам главы ведомства, всего в 2016 году Удмуртия вернула в казну государства порядка 900 млн рублей неосвоенных денег. Из них 805 млн – средства дорожной отрасли. «Сейчас достигнута договоренность по возврату 469 млн рублей из этих средств. То есть это средства, которые мы точно освоим в этом году и достигнем целевых показателей», - сказал Евдокимов.