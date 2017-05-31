Подозреваемый в попытке изнасилования житель Увинского района стрелял в полицейских

Опубликована: Сегодня 11:30



фото: golos-kubani.ru фото: golos-kubani.ru

Вчера, 30 мая, от местной жительницы в отдел полиции «Увинский» поступило сообщение о покушение на изнасилование в д. Подмой. Прибывшие по месту жительства мужчины, на которого указала заявительница, полицейские приступили к проведению проверочных мероприятий, но, после того, как злоумышленник открыл дверь и увидел сотрудников полиции, он стал препятствовать им в выполнении своих обязанностей. Затем мужчина вооружился охотничьим ружьем и произвел выстрел в направлении полицейских, спрятавшихся за домом напротив. После этого полицейским, которые в результате выстрела не пострадали, удалось задержать подозреваемого.Подозреваемый задержан. У него изъято ружье, которым он владел без разрешения. За совершенное преступление предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.