Подозреваемый в попытке изнасилования житель Увинского района стрелял в полицейских

Опубликована: Сегодня 11:30

фото: golos-kubani.ru
Подозреваемый в попытке изнасилования 55-летний ранее судимый житель Увинского района стрелял в полицейских, прибывших для разбирательства. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Вчера, 30 мая, от местной жительницы в отдел полиции «Увинский» поступило сообщение о покушение на изнасилование в д. Подмой. Прибывшие по месту жительства мужчины, на которого указала заявительница, полицейские приступили к проведению проверочных мероприятий, но, после того, как злоумышленник открыл дверь и увидел сотрудников полиции, он стал препятствовать им в выполнении своих обязанностей. Затем мужчина вооружился охотничьим ружьем и произвел выстрел в направлении полицейских, спрятавшихся за домом напротив. После этого полицейским, которые в результате выстрела не пострадали, удалось задержать подозреваемого.

Подозреваемый задержан. У него изъято ружье, которым он владел без разрешения. За совершенное преступление предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.



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