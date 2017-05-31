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В Удмуртии сменился руководитель аппарата республиканского парламента
Опубликована: Сегодня 12:16 Решением Президиума Госсовета Удмуртии в среду, 31 мая, с поста руководителя аппарата республиканского парламента был уволен Дмитрий Шмелев. Трудовой договор с ним будет расторгнут после его выхода с больничного.
Новым руководителем аппарата стал Рустам Ахметвалеев, который с июля 2014 года до настоящего времени был заместителем руководителя аппарата — руководителем секретариата председателя Госсовета УР. Об этом сообщает информагентство «Сусанин».
Ахметвалеев Рустам Гусманович, родился 28 марта 1980 года в поселке Кама Камбарского района Удмуртской Республики. В 2002 году закончил Удмуртский государственный университет по специальности «Менеджмент».
1998-1998 г. – экономист-стажер, ООО «Стройтехника», п. Кама, Камбарский район;
1998-1999 гг. – экономист, ООО «Стройтехника», п. Кама, Камбарский район;
1999-2001 гг. – экономист, ООО «Стройтехника» п. Кама, Камбарский район;
2002-2004 гг. – заместитель генерального директора филиала ООО КАФ «Аудитор-Ч», г. Ижевск;
2003-2004 гг. – заместитель генерального директора ООО КАФ «Аудитор-Ч», Ижевск;
2004-2006 гг. – специалист депутатской фракции «Промышленники и предприниматели». Аппарат Государственного Совета Удмуртской Республики;
2006-2007 гг. – референт депутатской фракции «Промышленники и предприниматели». Аппарат Государственного Совета Удмуртской Республики;
2008-2014 гг. – начальник отдела Управления информационно-аналитического обеспечения. Аппарат Государственного Совета Удмуртской Республики;
2014-2015 гг. – заместитель руководителя Секретариата Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики;
2015-2017 гг. – заместитель руководителя Аппарата – руководитель Секретариата Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики.