Пьяный студент-рецидивист катался по Ижевску на угнанной машине

Опубликована: Сегодня 13:01

фото: panoramio.com
Бдительные жители Ижевска сообщили сотрудникам Госавтоинспекции, что по ул.Воткинское шоссе движется автомобиль ВАЗ-21099, водитель которого предположительно находится в состоянии опьянения. Машину незамедлительно задержал автопатруль ДПС и оказалось, что за рулем находится явно нетрезвый 19-летний студент ижевского техникума.

Полицейские выяснили, что данный автомобиль молодой человек угнал с территории автоцентра, расположенного на Воткинском шоссе. Более того, в начале 2017 года задержанный уже был судим за совершение аналогичного преступления.

И на этот раз в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Также водитель будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 264 прим. 1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).



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