Водитель легковушки попал в реанимацию после ДТП с КамАЗом на трассе Ижевск-Воткинск

Опубликована: Сегодня 13:49



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

"Это на пересечении с объездной в сторону аэропорта. Похоже камаз выезжал с объездной налево в сторону Ижевска и не пропустил Ваз, который ехал из Ижевска в сторону Воткинска. Камаз своей массой вынес Ваз на встречку, по следам видно", - прокомментировал аварию Игорь Новоселов.Кто виноват в столкновении, выяснят сотрудники Госавтоинспекции.