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Водитель легковушки попал в реанимацию после ДТП с КамАЗом на трассе Ижевск-Воткинск
Опубликована: Сегодня 13:49 Сегодня на трассе Ижевск-Воткинск произошло столкновение КамАЗа и ВАЗ-2111. Как написали очевидцы в группе ИГГС, водителя легковушки с места ДТП увезли в реанимацию.
"Это на пересечении с объездной в сторону аэропорта. Похоже камаз выезжал с объездной налево в сторону Ижевска и не пропустил Ваз, который ехал из Ижевска в сторону Воткинска. Камаз своей массой вынес Ваз на встречку, по следам видно", - прокомментировал аварию Игорь Новоселов.
Кто виноват в столкновении, выяснят сотрудники Госавтоинспекции.
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