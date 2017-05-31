Водитель легковушки попал в реанимацию после ДТП с КамАЗом на трассе Ижевск-Воткинск

Опубликована: Сегодня 13:49

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Сегодня на трассе Ижевск-Воткинск произошло столкновение КамАЗа и ВАЗ-2111. Как написали очевидцы в группе ИГГС, водителя легковушки с места ДТП увезли в реанимацию.

"Это на пересечении с объездной в сторону аэропорта. Похоже камаз выезжал с объездной налево в сторону Ижевска и не пропустил Ваз, который ехал из Ижевска в сторону Воткинска. Камаз своей массой вынес Ваз на встречку, по следам видно", - прокомментировал аварию Игорь Новоселов.

Кто виноват в столкновении, выяснят сотрудники Госавтоинспекции.
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