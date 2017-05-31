Пенная шапка в реке Старковка образовалась из-за токсичного вещества

Опубликована: Сегодня 14:34

фото: Надежда Липина
Стали известны предварительные данные исследований проб воды из реки в микрорайоне Старки в Ижевске, где на прошлой неделе образовалась пенная шапка высотой несколько метров. Как сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии, возникла она из-за вещества, имеющего «относительно слабое токсическое действие».

По факту слива химикатов в реку Старковка, который произошел в ночь на 26 мая, в ведомстве проводят административное расследование.

«Пену в реке Старковке создает вещество, имеющее токсическое действие. Ему присвоен четвертый класс опасности (по пятибальной шкале, где наиболее токсичными являются вещества первого класса). В настоящее время инспекторская служба Минприроды Удмуртии совместно с работниками прокуратуры Устиновского района города Ижевска проверяет все предприятия и организации, расположенные на водосборной площади реки Старковки», - говорится в сообщении министерства.

Напомним, что о появившейся на речке пене информагентству «Сусанин» сообщила жительница микрорайона. Позже Минприроды Удмуртии сообщило, что по данному факту они начали административное расследование.



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