В День защиты детей в Удмуртии ожидается усиление ветра

Опубликована: Сегодня 15:23



фото: blogs.privet.ru фото: blogs.privet.ru

Населению рекомендуется:- воздержаться от поездок и прогулок;- в помещениях закрыть оконные рамы и форточки;- подготовить необходимый набор вещей на случай отключения электроэнергии (фонарь, батарейки и т.п.);- по возможности отключить бытовую технику от сети питания;- автовладельцам правильно выбирать места для парковки транспортных средств, быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.