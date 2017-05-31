В День защиты детей в Удмуртии ожидается усиление ветра

Опубликована: Сегодня 15:23

фото: blogs.privet.ru
По сведениям Гидрометцентра Удмуртской Республики завтра днем, 1 июня, по республике и в Ижевске ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 15-16 м/с.

Населению рекомендуется:
- воздержаться от поездок и прогулок;
- в помещениях закрыть оконные рамы и форточки;
- подготовить необходимый набор вещей на случай отключения электроэнергии (фонарь, батарейки и т.п.);
- по возможности отключить бытовую технику от сети питания;
- автовладельцам правильно выбирать места для парковки транспортных средств, быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.



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