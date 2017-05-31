Срок ареста экс-главы Удмуртии Александра Соловьева продлили до сентября 2017 года

Опубликована: Сегодня 16:07

фото: votkinsk.net
До начала сентября 2017 года продлен срок ареста бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева. Как сообщает информагентство «Сусанин» со ссылкой на «Интерфакс», такое решение суд принял в среду, 31 мая.

«Суд приходит к выводу, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению. (...) Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Соловьева на три месяца, а всего до пяти месяцев, то есть до 4 сентября 2017 года», - огласила свое решение судья.

Суд отклонил ходатайство защиты Соловьева о заключении под домашний арест или подписке о невыезде, предоставив согласие дочери на проживание отца в ее квартире.

На заседании следователь заявил, что признательные показания экс-главы Удмуртии подтверждают обоснованность обвинения. У следствия есть основания полагать, что подсудимый может попытаться скрыться, имея недвижимость за границей, а также связи среди высокопоставленных чиновников. Кроме того, свидетели по делу приходятся его бывшими подчиненными, а значит он может попытаться на них повлиять. В свою очередь Соловьев сказал, что у него лишь одно желание, чтобы его отпустили под домашний арест.



Загрузка...
Теги
МЧС армия мода Дмитрий Медведев торговля Ижавто молодежь наркотики ЖКХ рейтинг ГЖД фестиваль дороги инвалид депутат погода долг Госсовет УР алкоголь природа Россия вода лес зоопарк Сарапул кино Малая Пурга выборы правительство ветеран технологии промышленность телевидение МВД образование бюджет Новый год/Рождество ДТП праздник строительство видео семья ГИБДД пожар бизнес физкультура творчество СМИ спортсмен здоровье финансы дети конкурс США хоккей Москва Ижевск религия свадьба Владимир Путин траур прокуратура банк Украина ИжГТУ Воткинск Интернет пристав убийство преступление СКП суд музыка футбол туризм Балезино медицина животные безопасность Игра Голливуд штраф Александр Волков Глазов Ува Можга оружие Удмуртия пенсия ремонт розыск самолет Завьялово выставка транспорт школа терроризм полиция занятость звезда
Все теги
Яндекс.Погода