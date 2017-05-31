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Срок ареста экс-главы Удмуртии Александра Соловьева продлили до сентября 2017 года
Опубликована: Сегодня 16:07 До начала сентября 2017 года продлен срок ареста бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева. Как сообщает информагентство «Сусанин» со ссылкой на «Интерфакс», такое решение суд принял в среду, 31 мая.
«Суд приходит к выводу, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению. (...) Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Соловьева на три месяца, а всего до пяти месяцев, то есть до 4 сентября 2017 года», - огласила свое решение судья.
Суд отклонил ходатайство защиты Соловьева о заключении под домашний арест или подписке о невыезде, предоставив согласие дочери на проживание отца в ее квартире.
На заседании следователь заявил, что признательные показания экс-главы Удмуртии подтверждают обоснованность обвинения. У следствия есть основания полагать, что подсудимый может попытаться скрыться, имея недвижимость за границей, а также связи среди высокопоставленных чиновников. Кроме того, свидетели по делу приходятся его бывшими подчиненными, а значит он может попытаться на них повлиять. В свою очередь Соловьев сказал, что у него лишь одно желание, чтобы его отпустили под домашний арест.
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