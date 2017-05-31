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В Игре подростки опрокинулись на квадроцикле
Опубликована: Сегодня 16:56 В Игре подросток столкнулся с иномаркой и, отъезжая задним ходом, перевернулся на квадроцикле. ДТП произошло накануне, 30 мая в 15.15 напротив дома № 10 по улице Сиреневая.
16-летний водитель квадроцикла "СФ-мото-х5" (снегоболотоход) столкнулся с попутно двигающимся автомобилем "Мазда" под управлением мужчины, 1989 года рождения. После столкновения несовершеннолетний водитель, отъезжая задним ходом, опрокинул транспортное средство. В результате пассажир квадроцикла – подросток, 2002 года рождения (без мотошлема), получил травмы.
В Госавтоинспекции отметили, что транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке, государственные регистрационные знаки отсутствуют, подросток права управления транспортными средствами не имеет, и передвигались несовершеннолетние без защитных мотошлемов.
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