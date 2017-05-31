В Игре подростки опрокинулись на квадроцикле

Опубликована: Сегодня 16:56

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Игре подросток столкнулся с иномаркой и, отъезжая задним ходом, перевернулся на квадроцикле. ДТП произошло накануне, 30 мая в 15.15 напротив дома № 10 по улице Сиреневая.

16-летний водитель квадроцикла "СФ-мото-х5" (снегоболотоход) столкнулся с попутно двигающимся автомобилем "Мазда" под управлением мужчины, 1989 года рождения. После столкновения несовершеннолетний водитель, отъезжая задним ходом, опрокинул транспортное средство. В результате пассажир квадроцикла – подросток, 2002 года рождения (без мотошлема), получил травмы.

В Госавтоинспекции отметили, что транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке, государственные регистрационные знаки отсутствуют, подросток права управления транспортными средствами не имеет, и передвигались несовершеннолетние без защитных мотошлемов.
Загрузка...
Теги
медицина творчество мода занятость футбол звезда МЧС суд США ветеран семья алкоголь инвалид зоопарк Удмуртия Владимир Путин долг ремонт религия банк Игра Малая Пурга штраф преступление Интернет ИжГТУ вода Украина бизнес транспорт Завьялово свадьба погода видео армия кино терроризм пенсия выставка прокуратура самолет Госсовет УР Сарапул СКП школа технологии Ижевск Воткинск полиция Голливуд строительство траур Ува туризм пожар оружие пристав наркотики телевидение Дмитрий Медведев дороги депутат Ижавто Балезино ГИБДД праздник образование Можга лес СМИ МВД Александр Волков выборы музыка финансы безопасность рейтинг Россия животные Москва бюджет убийство дети Глазов молодежь ЖКХ природа промышленность конкурс хоккей спортсмен ДТП правительство Новый год/Рождество физкультура торговля здоровье розыск фестиваль ГЖД
Все теги
Яндекс.Погода