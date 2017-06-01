Александр Соловьев полностью признал вину в получении взяток

Опубликована: 31 Мая 2017 г. 18:23

фото: og.ru
Бывший глава Удмуртской Республики Александр Соловьев признал вину в получении взяток на сумму свыше 140 миллионов рублей и начал сотрудничать со следствием. Как сообщает РАПСИ, об этом сообщил прокурор в Басманном районном суде города Москвы, где решался вопрос о продлении ареста.

Адвокат обвиняемого, в свою очередь, подтвердил сотрудничество Соловьева со следственными органами.

Бывшему чиновнику предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере).
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