Прокуратура нашла многочисленные нарушения в частной дошкольной группе «Тридевятое Королевство»

Опубликована: Сегодня 08:30



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Также в группе выявлены нарушения требований пожарной безопасности, санитарного законодательства и законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.Выяснилось, что помещения дошкольной группы не оснащены огнетушителями, руководитель дошкольной группы не прошла обучение пожарно-техническому минимуму в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара, воспитатель дошкольной группы не прошла обучение мерам пожарной безопасности, отсутствует разработанная инструкция о мерах пожарной безопасности и лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность.Также, в нарушение требований СанПиН, воспитатель дошкольной группы не имеет медицинской книжки, не проходила медицинский осмотр в установленном порядке перед началом работы с детьми. Примерное меню для данной дошкольной группы не разработано. При питании детей бракераж готовой кулинарной продукции не осуществляется, соответствующий журнал не ведется, суточные пробы готовой кулинарной продукции не отбираются, столы и частично разделочный инвентарь на кухне не промаркированы, разделочный инвентарь имеется в недостаточном количестве, столовая посуда в достаточном количестве отсутствует. Выявлены факты некачественной обработки столовой посуды.В ходе проверки не представлены медицинские заключения на детей. В дошкольной группе отсутствует утвержденный режим дня. Медицинское обслуживание детей не организовано. Выявлены и многочисленные другие нарушения.По результатам проведенной проверки в суд направлено исковое заявление о запрете деятельности дошкольной группы. Кроме того, в отношении гражданки возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица), ч. 1 и ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).В настоящее время женщина мировым судом привлечена к административной ответственности в виде штрафа за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, иные меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.