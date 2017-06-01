За продажу просроченных продуктов на 100 тыс рублей оштрафована ижевская торговая сеть

Опубликована: Сегодня 10:09



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По фактам выявленных нарушений руководителю организации внесено представление об устранении нарушений закона. В отношении директора магазина и в отношении организации вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении.По результатам рассмотрения постановления предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс руб. Постановление в отношении директора магазина находится в стадии рассмотрения.