За продажу просроченных продуктов на 100 тыс рублей оштрафована ижевская торговая сеть

Опубликована: Сегодня 10:09

фото: grodnonews.by
После прокурорской проверки одна из торговых сетей Ижевска привлечена к административной ответственности за реализацию пищевых продуктов с истекшим сроком годности. Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушения были найдены в магазине по ул. Ворошилова, 25, где продавались просроченные консервы и кисло-молочные продукты.

По фактам выявленных нарушений руководителю организации внесено представление об устранении нарушений закона. В отношении директора магазина и в отношении организации вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения постановления предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс руб. Постановление в отношении директора магазина находится в стадии рассмотрения.



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