|
Ижевский кофеман может лишиться свободы на 2 года
Опубликована: Сегодня 10:56 При попытке выбежать из магазина с 2,5 кг кофе в Ижевске в одном из магазинов по ул. Ленина задержали ранее судимого местного жителя.
31-летний любитель бодрящего напитка засунул 5 упаковок кофе за пазуху и пытался пройти мимо кассы. На выходе из магазина его задержали сотрудники службы предотвращения потерь, которые сообщили об инциденте в полицию. Ущерб составил более 2 800 рублей. Похищенное имущество изъято.
Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и возбудили против него уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу»). Теперь мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.