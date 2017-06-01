Ижевский кофеман может лишиться свободы на 2 года

Опубликована: Сегодня 10:56

фото: ndn.info
При попытке выбежать из магазина с 2,5 кг кофе в Ижевске в одном из магазинов по ул. Ленина задержали ранее судимого местного жителя.

31-летний любитель бодрящего напитка засунул 5 упаковок кофе за пазуху и пытался пройти мимо кассы. На выходе из магазина его задержали сотрудники службы предотвращения потерь, которые сообщили об инциденте в полицию. Ущерб составил более 2 800 рублей. Похищенное имущество изъято.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и возбудили против него уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу»). Теперь мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.


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