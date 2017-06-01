Ижевский кофеман может лишиться свободы на 2 года

Опубликована: Сегодня 10:56



фото: ndn.info фото: ndn.info

31-летний любитель бодрящего напитка засунул 5 упаковок кофе за пазуху и пытался пройти мимо кассы. На выходе из магазина его задержали сотрудники службы предотвращения потерь, которые сообщили об инциденте в полицию. Ущерб составил более 2 800 рублей. Похищенное имущество изъято.Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и возбудили против него уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу»). Теперь мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.