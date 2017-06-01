Сегодня, 1 июня, в Удмуртии ветер усилится к 15-16 часам

Опубликована: Сегодня 11:37

фото: facebook.com/Алла Шумихина
Ветер усилится 1 июня в Удмуртии к 15:00 – 16:00. Об этом сообщает на своей странице в «Фейсбуке» руководитель отдела метеорологических прогнозов в Удмуртском ЦГМС Алла Шумихина.

Специалист рассказала, что московского урагана в республике не будет, только сильный ветер. «Во-первых, это не «тот московский ураган». Это уже совершенно другой фронт, тот «московский» еще позавчера прошел южнее. Во-вторых, урагана в Ижевске быть не должно, но должен быть сильный ветер. К нам фронт должен подойти примерно к 15-16 часам дня. Плюс минус. Осадки могут начаться раньше этого времени, ветер усиливаться может тоже раньше. Но именно при прохождении самой линии фронта наблюдаются основные порывы ветра и наибольшая интенсивность осадков», - пишет Алла Шумихина.

Напомним, что ранее жителей Удмуртии уже предупреждали о неблагоприятной погоде 1 июня.

Штормовое предупреждение объявлено в 22 регионах России.


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