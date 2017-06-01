В Ижевске появятся более 70 новых знаков «Работает эвакуатор»

Опубликована: Сегодня 12:24

фото: evakuator-msc.ru
В Ижевске под ранее установленными знаками «Остановка запрещена» разместят более 70 дорожных знаков «Работает эвакуатор». Появятся они на следующих участках улично-дорожной сети:

- ул. Пушкинская (от ул. Пастухова по направлению движения к ул. Холмогорова);
- ул. Пушкинская, 186 (не доезжая до перекрестка ул. Пушкинская – ул. Советская);
- ул. Советская, 19;
- ул. Пушкинская, 190;
- ул. Пушкинская, 196;
- ул. Пушкинская, 198;
- ул. Пушкинская, 200 (перекресток ул. Пушкинская – ул. Красногеройская);
- ул. Красногеройская, 35;
- ул. Пушкинская, 202;
- ул. Пушкинская, 206;
- ул. Лихвинцева, 46;
- ул. Пушкинская, 213 (по ул. Красногеройская по направлению движения к ул. К. Маркса);
- ул. Пушкинская (при повороте на ул. Лихвинцева, 46);
- ул. Пушкинская, 214 (напротив Правительства УР);
- ул. Пушкинская, 216;
- ул. Пушкинская, 222;
- ул. Широкий, 53 (ТЦ «СИГМА»);
- ул. Пушкинская, 244;
- ул. Пушкинская, 252;
- перекресток ул. Пушкинская - ул. Кирова;
- ул. Пушкинская, 268;
- напротив ул. Пушкинская 270;
- ул. Пушкинская, 272;
- после перекрестка ул. Пушкинская – пер. Раздельный;
- после перекрестка ул. Пушкинская – пер. Северный;
- после перекрестка ул. Пушкинская – ул. 10 лет Октября;
- ул. Пушкинская, 286;
- до перекрестка ул. Пушкинская – ул. Холмогорова;
- ул. Холмогорова (от ул. Пушкинская до ул. Удмуртская в обоих направлениях);
- ул. Холмогорова, 19 (поворот на ул. Щорса);
- напротив ул. Холмогорова, 11в;
- ул. Холмогорова по направлению движения к ул. 50 лет ВЛКСМ ТЦ «Талисман»;
- ул. 50 лет ВЛКСМ;
- после ТЦ «Талисман»;
- ул. Студенческая (от ул. 30 лет Победы до ул. Песочная в обоих направлениях);
- ул. Студенческая, 11 (напротив корпуса «ИжГСХ»);
- ул. Студенческая, 48 а (напротив корпуса «ИжГТУ»);
- ул. Студенческая, 46б;
- ул. Студенческая, 46;
- ул. Студенческая, 54;
- ул. Студенческая, 48а (с обоих сторон);
- по всей ул. Студенческая в обоих направлениях;
- ул. Кирова, 22 (у здания УПРАВТОДОР);
- ул. Песочная (напротив парка им. Кирова);
- ул. Кирова, 13 (по направлению движения к ул. М. Горького);
- до перекрестка ул. Кирова – ул. М. Горького, по направлению к ул. М. Горького;
- после перекрестка ул. Кирова – ул. М. Горького (с правой стороны по направлению к ул. К. Маркса);
- ул. М. Горького (напротив Монумента «Навеки с Россией»);
- перекресток ул. М. Горького – ул. Бородина;
- ул. М. Горького (напротив «Летнего сада»)
- ул. М Горького (у Удмуртского национального театра УР, ул. М. Горького,73);
- ул. М. Горького, 63;
- ул. М. Горького, 59;
- ул. 14-я, 30 по направлению в центр;
- ул. М. Горького (напротив собора Невского);
- ул. М. Горького при повороте на ул. Советская;
- перекресток ул. Советская – ул. Красная, ул. Красная, 156 с правой стороны;
- перекресток ул. К. Маркса – ул. Советская, ул. К. Маркса, 206;
- ул. Советская, 8а (бывшее здание «Детского мира»);
- ул. Советская (ул. Свободы, 124);
- ул. Советская ( напротив кинотеатра «Дружба»);
- ул. Пушкинская – ул. Советская (напротив ул. Пушкинская, 186);
- ул. Советская, 20;
- ул. Советская, 22;
- ул. Удмуртская – ул. Советская за перекрестком;
- ул. Ленина (со стороны ул. Ленина, 100 по направлению к ул. Халтурина);
- ул. Молодежная (напротив «Пинты»);
- ул. 9 Января, 161 по направлению движения к ул. 10 лет Октября;
- ул. Первомайская, 144 (ТЦ «Пассаж»);
- ул. Молодежная, 56 (по направлению к ул. Петрова);
- ул. Молодежная (напротив ТЦ «Азбука ремонта»);
- ул. Орджоникидзе (по направлению движения к ул. Промышленная, на участке от ул. Камбарская до ул. Промышленная);
- ул. Советская (напротив Дворца спорта);
- перекресток ул. Удмуртская – ул. Советская (по направлению к ул. К. Маркса);
- ул. Удмуртская (Троицкая церковь);
- ул. Коммунаров (от ул. Кирова до пер. Северный, по направлению к пер. Северный);
- ул. Магистральная, 11а;
- ул. Магистральная, 42 а.


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