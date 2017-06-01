В Ижевске появятся более 70 новых знаков «Работает эвакуатор»

Опубликована: Сегодня 12:24



фото: evakuator-msc.ru фото: evakuator-msc.ru

- ул. Пушкинская (от ул. Пастухова по направлению движения к ул. Холмогорова);- ул. Пушкинская, 186 (не доезжая до перекрестка ул. Пушкинская – ул. Советская);- ул. Советская, 19;- ул. Пушкинская, 190;- ул. Пушкинская, 196;- ул. Пушкинская, 198;- ул. Пушкинская, 200 (перекресток ул. Пушкинская – ул. Красногеройская);- ул. Красногеройская, 35;- ул. Пушкинская, 202;- ул. Пушкинская, 206;- ул. Лихвинцева, 46;- ул. Пушкинская, 213 (по ул. Красногеройская по направлению движения к ул. К. Маркса);- ул. Пушкинская (при повороте на ул. Лихвинцева, 46);- ул. Пушкинская, 214 (напротив Правительства УР);- ул. Пушкинская, 216;- ул. Пушкинская, 222;- ул. Широкий, 53 (ТЦ «СИГМА»);- ул. Пушкинская, 244;- ул. Пушкинская, 252;- перекресток ул. Пушкинская - ул. Кирова;- ул. Пушкинская, 268;- напротив ул. Пушкинская 270;- ул. Пушкинская, 272;- после перекрестка ул. Пушкинская – пер. Раздельный;- после перекрестка ул. Пушкинская – пер. Северный;- после перекрестка ул. Пушкинская – ул. 10 лет Октября;- ул. Пушкинская, 286;- до перекрестка ул. Пушкинская – ул. Холмогорова;- ул. Холмогорова (от ул. Пушкинская до ул. Удмуртская в обоих направлениях);- ул. Холмогорова, 19 (поворот на ул. Щорса);- напротив ул. Холмогорова, 11в;- ул. Холмогорова по направлению движения к ул. 50 лет ВЛКСМ ТЦ «Талисман»;- ул. 50 лет ВЛКСМ;- после ТЦ «Талисман»;- ул. Студенческая (от ул. 30 лет Победы до ул. Песочная в обоих направлениях);- ул. Студенческая, 11 (напротив корпуса «ИжГСХ»);- ул. Студенческая, 48 а (напротив корпуса «ИжГТУ»);- ул. Студенческая, 46б;- ул. Студенческая, 46;- ул. Студенческая, 54;- ул. Студенческая, 48а (с обоих сторон);- по всей ул. Студенческая в обоих направлениях;- ул. Кирова, 22 (у здания УПРАВТОДОР);- ул. Песочная (напротив парка им. Кирова);- ул. Кирова, 13 (по направлению движения к ул. М. Горького);- до перекрестка ул. Кирова – ул. М. Горького, по направлению к ул. М. Горького;- после перекрестка ул. Кирова – ул. М. Горького (с правой стороны по направлению к ул. К. Маркса);- ул. М. Горького (напротив Монумента «Навеки с Россией»);- перекресток ул. М. Горького – ул. Бородина;- ул. М. Горького (напротив «Летнего сада»)- ул. М Горького (у Удмуртского национального театра УР, ул. М. Горького,73);- ул. М. Горького, 63;- ул. М. Горького, 59;- ул. 14-я, 30 по направлению в центр;- ул. М. Горького (напротив собора Невского);- ул. М. Горького при повороте на ул. Советская;- перекресток ул. Советская – ул. Красная, ул. Красная, 156 с правой стороны;- перекресток ул. К. Маркса – ул. Советская, ул. К. Маркса, 206;- ул. Советская, 8а (бывшее здание «Детского мира»);- ул. Советская (ул. Свободы, 124);- ул. Советская ( напротив кинотеатра «Дружба»);- ул. Пушкинская – ул. Советская (напротив ул. Пушкинская, 186);- ул. Советская, 20;- ул. Советская, 22;- ул. Удмуртская – ул. Советская за перекрестком;- ул. Ленина (со стороны ул. Ленина, 100 по направлению к ул. Халтурина);- ул. Молодежная (напротив «Пинты»);- ул. 9 Января, 161 по направлению движения к ул. 10 лет Октября;- ул. Первомайская, 144 (ТЦ «Пассаж»);- ул. Молодежная, 56 (по направлению к ул. Петрова);- ул. Молодежная (напротив ТЦ «Азбука ремонта»);- ул. Орджоникидзе (по направлению движения к ул. Промышленная, на участке от ул. Камбарская до ул. Промышленная);- ул. Советская (напротив Дворца спорта);- перекресток ул. Удмуртская – ул. Советская (по направлению к ул. К. Маркса);- ул. Удмуртская (Троицкая церковь);- ул. Коммунаров (от ул. Кирова до пер. Северный, по направлению к пер. Северный);- ул. Магистральная, 11а;- ул. Магистральная, 42 а.