В Ижевске разыскивают 44-летнего мужчину

Опубликована: Сегодня 13:13

фото: vk.com/psoregion18
В Ижевске разыскивают 44-летнего Вахрушева Владислава Владимировича. Как сообщается в группе ПСО «Регион 18», он ушел около 7 утра из дома по улице Ленинградская, 5а 27 мая 2017 года, и с тех пор о нем ничего не известно.

Был одет: темно-синие джинсы , белый свитер , белые ботинки.

Приметы: на вид 40 - 45 лет, рост средний, телосложение худощавое, волосы русые, цвет лица смуглый.

Особые приметы: ожог на левом виске, на груди татуировка в виде даты.

Если вы видели пропавшего или вам известна информация о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам ПСО Регион 18:
8-951-195-29-71; 8-963-548-57-58, либо в полицию, по тел. 02.


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