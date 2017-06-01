В Ижевске разыскивают 44-летнего мужчину

Опубликована: Сегодня 13:13



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Был одет: темно-синие джинсы , белый свитер , белые ботинки.Приметы: на вид 40 - 45 лет, рост средний, телосложение худощавое, волосы русые, цвет лица смуглый.Особые приметы: ожог на левом виске, на груди татуировка в виде даты.Если вы видели пропавшего или вам известна информация о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам ПСО Регион 18:8-951-195-29-71; 8-963-548-57-58, либо в полицию, по тел. 02.