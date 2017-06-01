В Удмуртии посчитали стоимость выпускного

Опубликована: Сегодня 14:46



фото: magput.ru фото: magput.ru

Так, для родителей, чьи дети в этом году выпускаются из детского сада или заканчивают 4 класс, праздник обойдется примерно в 5,4 тыс. рублей. Сюда включены обед в кафе, столовой, брюки, сорочка, ботинки, полуботинки, ремень, стрижка в мужском зале. По сравнению с апрелем 2016 года стоимость увеличилась в среднем на 7%.Затраты родителей выпускников 9-11 классов составили в среднем 16,3 тыс. рублей. В расчет включены ужин в ресторане, костюм-двойка мужской, сорочка, полуботинки, туфли из натуральной кожи, ремень, модельная стрижка в мужском зале. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились почти на 10%.Выпускной, как правило, не обходится без услуг организатора. В апреле 2017 года в республике стоимость услуги ведущего со стандартной 6-часовой составила в среднем 9 тыс. рублей.