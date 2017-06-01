Автомобиль с наклейками группы ИГГС эвакуировали в Ижевске

Опубликована: Сегодня 15:31



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Одни пользователи сети усмехались, мол, «так и надо им», «правила едины для всех!», другие же встали на защиту хозяина иномарки, разъясняя злорадствующим оппонентам, что он делает много добрых дел: «Андрей добрейшей души человек. Никому не отказал НА ЭТОМ АВТОМОБИЛЕ В ПОМОЩИ.а вы сколько добра просто так сделали?? Только ядом брызгать можете».Пожалуй, одним из самых правильных оказался комментарий Тани Керосиновой:«Все на общих основаниях- нарушил,получай....что возмущаться то?/ все справедливо,никаких скидок и послаблений....». А поставил точку в споре сам владелец обклеенной синими полосками ИГГС-ной машины: «Виноват. Нарушил. Заплачу.»