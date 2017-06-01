В ижевском физико-техническом институте прошли оперативные мероприятия

Опубликована: Сегодня 16:21



фото: susanin.news фото: susanin.news

По словам собеседника агентства, визит силовиков в институт состоялся во вторник, 30 мая. С чем он был связан, пока неизвестно. В приемной института корреспонденту информагентства «Сусанин» ситуацию комментировать не стали, пояснив, что «никаких обысков у нас не было».В Удмуртском научном центре Уральского отделения РАН, в состав которого входит физико-технический институт, журналистам «Сусанина» сказали, что сегодня директора центра Михаила Альеса нет на работе и просили связаться с ним в пятницу, 2 июня. На звонки по мобильному телефону Альес не отвечает.