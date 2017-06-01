В ижевском физико-техническом институте прошли оперативные мероприятия

Опубликована: Сегодня 16:21

фото: susanin.news
Сотрудники правоохранительных органов провели оперативные мероприятия в физико-техническом институте уральского отделения Российской академии наук (УРО РАН) в Ижевске. Об этом информагентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, визит силовиков в институт состоялся во вторник, 30 мая. С чем он был связан, пока неизвестно. В приемной института корреспонденту информагентства «Сусанин» ситуацию комментировать не стали, пояснив, что «никаких обысков у нас не было».

В Удмуртском научном центре Уральского отделения РАН, в состав которого входит физико-технический институт, журналистам «Сусанина» сказали, что сегодня директора центра Михаила Альеса нет на работе и просили связаться с ним в пятницу, 2 июня. На звонки по мобильному телефону Альес не отвечает.



Загрузка...
Теги
ГИБДД творчество Голливуд терроризм физкультура ремонт звезда природа банк технологии строительство свадьба правительство рейтинг наркотики кино финансы прокуратура медицина Владимир Путин спортсмен футбол занятость преступление Ижавто семья Дмитрий Медведев Госсовет УР образование выборы Сарапул депутат Игра здоровье ГЖД дороги Ижевск самолет МЧС штраф туризм США розыск зоопарк лес Новый год/Рождество школа МВД СМИ мода суд пожар погода Удмуртия полиция Глазов молодежь хоккей пристав ветеран инвалид Балезино Интернет животные Ува фестиваль пенсия Воткинск ИжГТУ Завьялово Украина безопасность алкоголь видео вода Александр Волков праздник транспорт телевидение СКП армия торговля религия убийство дети Малая Пурга Москва Россия промышленность ЖКХ выставка ДТП музыка оружие Можга бюджет долг бизнес конкурс траур
Все теги
Яндекс.Погода