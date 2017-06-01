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В Удмуртии страховой агент присваивала себе деньги клиентов
Опубликована: Сегодня 17:26 В Дебесский суд поступило уголовное дело в отношении агента одной из страховых компаний, обвиняемой в «присвоении чужого имущества, совершенного лицом с использованием служебного положения».
Работая в должности страхового агента, с 2013 по 2017 годов женщина принимала от клиентов страховые взносы по договорам страхования, но деньги в кассу предприятия не сдавала, а присваивала себе, в последующем используя на собственные нужды. В результате страховой компании причинен ущерб на сумму свыше 85 тыс рублей, который она возместила в полном объеме.
Обвиняемая вину в совершении преступления признала в полном объеме. Теперь ее ждет суд и наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.