В Удмуртии страховой агент присваивала себе деньги клиентов

Опубликована: Сегодня 17:26



фото: vnovgorode.ru фото: vnovgorode.ru

Работая в должности страхового агента, с 2013 по 2017 годов женщина принимала от клиентов страховые взносы по договорам страхования, но деньги в кассу предприятия не сдавала, а присваивала себе, в последующем используя на собственные нужды. В результате страховой компании причинен ущерб на сумму свыше 85 тыс рублей, который она возместила в полном объеме.Обвиняемая вину в совершении преступления признала в полном объеме. Теперь ее ждет суд и наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.