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Светофор на перекрестке улиц Пушкинской и Лихвинцева в Ижевске установят к 1 сентября
Опубликована: Сегодня 18:13 В Ижевске светофор на перекрестке улиц Пушкинской и Лихвинцева установят к 1 сентября 2017 года. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» рассказал заместитель начальника управления благоустройства и транспорта города Роберт Богданов.
Напомним, что на техническом совете по вопросам координации развития дорожного хозяйства столицы Удмуртии 22 февраля было принято решение об установке автоматического регулировщика около центральной площади до 1 мая 2017 года.
«Да, первый срок был установлен 1 мая, но немного затянулось с проектными работами. Сейчас проект готов. Единственное, мы вносим небольшие корректировки. И я думаю, что в течение этого месяца, может быть, быстрее у нас получится все это откорректировать с учетом всех необходимых ГОСТов, и мы начнем заниматься торгами по строительству данного объекта», - сказал Богданов.
Также он отметил, что появление светофора на пересечении улиц Пушкинской и Наговицина не планируется.
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