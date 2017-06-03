Организаторы "Евровидения-2017" назвали сумму, потраченную на проведение конкурса

Опубликована: 2 Июня 2017 г. 08:30



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Согласно подсчётам организаторов, билетов было продано на 65% больше прогнозируемого числа. Таким образом, сумма выручки с продажи билетов составила 72,5 миллиона гривен.Павел Грицак отметил, что Украине удалось серьёзно сэкономить на проведении мероприятия. По словам продюсера, сумма составила 135 миллионов гривен."Евровидение" в Киеве завершилось 13 мая, победителем конкурса в 2017 году стал исполнитель из Португалии Сальвадор Собрал.