Организаторы "Евровидения-2017" назвали сумму, потраченную на проведение конкурса

Опубликована: 2 Июня 2017 г. 08:30

фото: 24warez.ru
Спустя три недели после завершения международного песенного конкурса "Евровидение-2017" организаторы отчитались о тратах на его проведение. Как пишет Лайф, данные на пресс-конференции озвучил исполнительный продюсер музыкального первенства Павел Грицак. Общая стоимость конкурса составила 20,4 миллиона евро.

Согласно подсчётам организаторов, билетов было продано на 65% больше прогнозируемого числа. Таким образом, сумма выручки с продажи билетов составила 72,5 миллиона гривен.

Павел Грицак отметил, что Украине удалось серьёзно сэкономить на проведении мероприятия. По словам продюсера, сумма составила 135 миллионов гривен.

"Евровидение" в Киеве завершилось 13 мая, победителем конкурса в 2017 году стал исполнитель из Португалии Сальвадор Собрал.



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