Решив почистить картофель, жительница Удмуртии зарезала бывшего сожителя

Опубликована: Сегодня 09:16



фото: gorodpushkin.ru фото: gorodpushkin.ru

Собираясь почистить картошку, хозяйка взяла нож, и в этот момент между ней и мужчиной продолжилась ссора. В пылу женщина ударила бывшего сожителя ножом в грудь, и от полученного ранения тот скончался по дороге в больницу.По информации правоохранителей, когда пара жила совместно, женщина уже наносила любимому ножевое ранение на почве ревности.На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Обвиняемую заключили под стражу и завели в отношении нее уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).