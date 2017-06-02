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Решив почистить картофель, жительница Удмуртии зарезала бывшего сожителя
Опубликована: Сегодня 09:16 Произошел инцидент вечером 28 мая, когда к 43-летней жительнице Кезского района в гости зашел бывший 41-летний гражданский муж, с которым она жила более 20 лет. После небольшого застолья с алкоголем, женщина решила наконец выпроводить гостя, но тот уходить отказался.
Собираясь почистить картошку, хозяйка взяла нож, и в этот момент между ней и мужчиной продолжилась ссора. В пылу женщина ударила бывшего сожителя ножом в грудь, и от полученного ранения тот скончался по дороге в больницу.
По информации правоохранителей, когда пара жила совместно, женщина уже наносила любимому ножевое ранение на почве ревности.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Обвиняемую заключили под стражу и завели в отношении нее уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).