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Ижевчанка Арина Петрова стала победительницей конкурса «Детская Новая волна 2017»
Опубликована: Сегодня 10:01 Юное дарование из Ижевска, Арина Петрова, и представительница Армении Анаит Адамян стали победителями международного конкурса «Детская Новая волна 2017». Финал конкурса молодых исполнителей популярной музыки прошел в четверг, 1 июня, в Крыму.
Всего на сцену «Артека» вышли 11 детей из России, Армении, Белоруссии, Боснии, Германии, Израиля, Латвии, Молдавии, Франции и Казахстана. Россию представляли сразу три исполнителя: 10-летний Евгений Бойцов из Костромы, 11-летняя Александра Филина из Москвы и 13-летняя Арина Петрова из Ижевска.
Арине Петровой из Ижевска 13 лет. Она занимается в детской эстрадной студии «Дельфин». В 2014 году девочка стала участницей телепроекта «Голос. Дети», попав в команду Пелагеи. В свободное время Арина рисует, поёт, танцует, играет на фортепиано, гитаре, тамбурине, мастерит поделки своими руками.