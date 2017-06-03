Ижевчанка Арина Петрова стала победительницей конкурса «Детская Новая волна 2017»

Опубликована: Сегодня 10:01



фото: newwavejunior.eu фото: newwavejunior.eu

Всего на сцену «Артека» вышли 11 детей из России, Армении, Белоруссии, Боснии, Германии, Израиля, Латвии, Молдавии, Франции и Казахстана. Россию представляли сразу три исполнителя: 10-летний Евгений Бойцов из Костромы, 11-летняя Александра Филина из Москвы и 13-летняя Арина Петрова из Ижевска.Арине Петровой из Ижевска 13 лет. Она занимается в детской эстрадной студии «Дельфин». В 2014 году девочка стала участницей телепроекта «Голос. Дети», попав в команду Пелагеи. В свободное время Арина рисует, поёт, танцует, играет на фортепиано, гитаре, тамбурине, мастерит поделки своими руками.