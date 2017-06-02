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Пожилой водитель сбил в Сарапуле 9-летнюю девочку
Опубликована: Сегодня 10:48 Пожилой водитель при обгоне на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девочку. ДТП произошло в Сарапуле накануне, 1 июня, в 11.10 напротив дома №51 по улице Ленина.
"Водитель автомобиля «ВАЗ» – пожилой мужчина, 1939 года рождения, при выполнении маневра «обгон» на нерегулируемом пешеходном переходе, совершил наезд на 9-летнюю девочку. В результате ДТП пешеход получила травмы", - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.