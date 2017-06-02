Пожилой водитель сбил в Сарапуле 9-летнюю девочку

Опубликована: Сегодня 10:48



фото: siapress.ru фото: siapress.ru

"Водитель автомобиля «ВАЗ» – пожилой мужчина, 1939 года рождения, при выполнении маневра «обгон» на нерегулируемом пешеходном переходе, совершил наезд на 9-летнюю девочку. В результате ДТП пешеход получила травмы", - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.