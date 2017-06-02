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Первые выходные лета в Ижевске будут дождливыми
Опубликована: Сегодня 11:35 Сегодня днем, 2 июня, в Ижевске воздух прогреется до 22 °С. Но к вечеру, как прогнозируют синоптики, к республике подойдет очередной фронт с дождями и грозами.
«В субботу днем ожидается преимущественно сухая погода, лишь местами пройдут небольшие дожди, а температура воздуха поднимется до 14-19 °С. В воскресенье же погода будет холодной, дождливой и ветреной - днем не выше 10-12 °С», сообщили в пресс-службе Удмуртского Гидрометцентра.
Как уточнили синоптики, по-летнему теплая погода может установиться в Удмуртии лишь во второй половине июня.