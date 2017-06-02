Первые выходные лета в Ижевске будут дождливыми

Опубликована: Сегодня 11:35



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«В субботу днем ожидается преимущественно сухая погода, лишь местами пройдут небольшие дожди, а температура воздуха поднимется до 14-19 °С. В воскресенье же погода будет холодной, дождливой и ветреной - днем не выше 10-12 °С», сообщили в пресс-службе Удмуртского Гидрометцентра.Как уточнили синоптики, по-летнему теплая погода может установиться в Удмуртии лишь во второй половине июня.