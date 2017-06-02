|
В Ижевске пройдут чемпионат и первенство России по триатлону
Опубликована: Сегодня 12:22 3 и 4 июня в Ижевске пройдут чемпионат и первенство России по триатлону, первенство России по триатлону – спринт, чемпионат и первенство России в эстафете (2 м + 2 ж), а также республиканские соревнования по триатлону – спринт. На старт выйдут элитные спортсмены, юниоры до 23 лет, юниоры 18-19 лет и спортсмены – любители, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Состоятся соревнования на спортивном комплексе им. генерала Демидова (Славянское шоссе, 0/13). По результатам личных гонок будут сформированы составы сборных команд России для участия в главном европейском старте сезона – чемпионате Европы, который пройдет с 14 по 19 июня в австрийским городе Китцбюэль.