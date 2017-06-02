В Ижевске пройдут чемпионат и первенство России по триатлону

Опубликована: Сегодня 12:22



фото: vk.com/ftudm фото: vk.com/ftudm

Состоятся соревнования на спортивном комплексе им. генерала Демидова (Славянское шоссе, 0/13). По результатам личных гонок будут сформированы составы сборных команд России для участия в главном европейском старте сезона – чемпионате Европы, который пройдет с 14 по 19 июня в австрийским городе Китцбюэль.