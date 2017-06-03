В Удмуртии проводится профилактическое мероприятие «Тонировка»

Опубликована: 2 Июня 2017 г. 13:11



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Нарушителям грозит штраф 500 рублей. Также сотрудник Госавтоинспекции вправе выписать предписание об устранении нарушения (удаление тонировочной пленки), а если и оно не будет выполнено, то автовладельца ждет более суровое наказание по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.Госавтоинспекция региона напоминает, что управление транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств создает угрозу безопасности дорожного движения, значительно ухудшает видимость, особенно в пасмурную погоду или темное время суток, что может стать одной из причин дорожно-транспортного происшествия.