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В Удмуртии проводится профилактическое мероприятие «Тонировка»
Опубликована: 2 Июня 2017 г. 13:11 С 1 по 9 июня 2017 года на территории Удмуртии проводится профилактическое мероприятие «Тонировка». Акция направлена на пресечение нарушений, которые связаны с управлением автомобилями, стекла которых закрыты тонировкой. В соответствии техническим регламентом, светопропускание ветрового стекла и стекол должно составлять не менее 70%.
Нарушителям грозит штраф 500 рублей. Также сотрудник Госавтоинспекции вправе выписать предписание об устранении нарушения (удаление тонировочной пленки), а если и оно не будет выполнено, то автовладельца ждет более суровое наказание по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.
Госавтоинспекция региона напоминает, что управление транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств создает угрозу безопасности дорожного движения, значительно ухудшает видимость, особенно в пасмурную погоду или темное время суток, что может стать одной из причин дорожно-транспортного происшествия.
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