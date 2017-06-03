В Воткинске двое детей пострадали в утреннем ДТП

Опубликована: Сегодня 13:57



фото: ИА «Сусанин» фото: ИА «Сусанин»

По предварительной информации сотрудников ГИБДД, «четырнадцатая» двигалась по улице Красноармейской в сторону улицы Гагарина и около 6:30 на перекрестке с Азина столкнулась с иномаркой, которая перевернулась через крышу. Оба водителя утверждают, что двигались на зеленый сигнал светофора.В отечественной легковушке перевозился в автолюльке двухмесячный ребёнок, которого отпустили домой после осмотра врача. Еще одного ребенка 5 лет, который перевозился на бустере с ремнем безопасности, направили для обследования в медучреждение. Также в больницу попала 12-летняя девочка, которая ехала в «Тойоте».Госавтоинспекция призывает перевозить детей в соответствии с правилами, используя детские удерживающие устройства. В данном ДТП это позволило избежать тяжелых последствий и, возможно, сохранить детскую жизнь. Также сотрудники дорожной полиции просят очевидцев аварии позвонить по телефону дежурной части в Воткинске (3412) 5-17-17 или 02.