В Воткинске двое детей пострадали в утреннем ДТП

Опубликована: Сегодня 13:57

фото: ИА «Сусанин»
Сегодня в Воткинске в утреннем ДТП пострадали двое детей. От удара автомобиля ВАЗ-2114 кроссовер Toyota RAV4 перевернулся, сообщил корреспондент ИА «Сусанин» с места инцидента.

По предварительной информации сотрудников ГИБДД, «четырнадцатая» двигалась по улице Красноармейской в сторону улицы Гагарина и около 6:30 на перекрестке с Азина столкнулась с иномаркой, которая перевернулась через крышу. Оба водителя утверждают, что двигались на зеленый сигнал светофора.

В отечественной легковушке перевозился в автолюльке двухмесячный ребёнок, которого отпустили домой после осмотра врача. Еще одного ребенка 5 лет, который перевозился на бустере с ремнем безопасности, направили для обследования в медучреждение. Также в больницу попала 12-летняя девочка, которая ехала в «Тойоте».

Госавтоинспекция призывает перевозить детей в соответствии с правилами, используя детские удерживающие устройства. В данном ДТП это позволило избежать тяжелых последствий и, возможно, сохранить детскую жизнь. Также сотрудники дорожной полиции просят очевидцев аварии позвонить по телефону дежурной части в Воткинске (3412) 5-17-17 или 02.


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