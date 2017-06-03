Центробанк разработает российскую криптовалюту

Опубликована: Сегодня 14:47

фото: itbusiness.com.ua
Центробанк разработает национальную криптовалюту. Об этом на Петербургском экономическом форуме сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. «На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени», — заявила Скоробогатова, отметив, что виртуальная российская валюта рано или поздно точно появится.

Через месяц Центробанкпредставит вариант документов по налогообложению криптовалют, в том числе популярного биткоина как цифрового товара. Сейчас этот вопрос в России никак не регулируется, пишет Znak.

Стоит отметить, что Минфин России лоббирует законопроект о запрете обмена криптовалют на рубли. В марте текущего года ведомство начало разрабатывать документ о введении уголовной ответственности — до четырех лет лишения свободы — за такой обмен. Однако внесение документа было решено отложить из-за замечаний Минюста.


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