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Центробанк разработает российскую криптовалюту
Опубликована: Сегодня 14:47 Центробанк разработает национальную криптовалюту. Об этом на Петербургском экономическом форуме сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. «На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени», — заявила Скоробогатова, отметив, что виртуальная российская валюта рано или поздно точно появится.
Через месяц Центробанкпредставит вариант документов по налогообложению криптовалют, в том числе популярного биткоина как цифрового товара. Сейчас этот вопрос в России никак не регулируется, пишет Znak.
Стоит отметить, что Минфин России лоббирует законопроект о запрете обмена криптовалют на рубли. В марте текущего года ведомство начало разрабатывать документ о введении уголовной ответственности — до четырех лет лишения свободы — за такой обмен. Однако внесение документа было решено отложить из-за замечаний Минюста.