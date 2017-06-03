В ижевском этнокомплексе «Бобровая долина» отсутствовала пожарная сигнализация

Опубликована: Сегодня 15:34

фото: worldfb.ru
В этнокомплексе «Бобровая долина» прокуратурой Первомайского района Ижевска были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, в том числе отсутствие автоматической пожарной сигнализации в некоторых помещениях ресторана этнокомплекса.

«Соблюдение Правил противопожарного режима в местах массового пребывания людей, в том числе гостиницах, является безусловным требованием обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, а также сохранности имущества», - уточнили в пресс-службе ведомства и привлекли генерального директора организации к административной ответственности по ст.20.4 ч.1 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), назначив наказание в виде предупреждения и обязав, кроме этого, устранить нарушения закона.


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