В ижевском этнокомплексе «Бобровая долина» отсутствовала пожарная сигнализация

Опубликована: Сегодня 15:34



фото: worldfb.ru фото: worldfb.ru

«Соблюдение Правил противопожарного режима в местах массового пребывания людей, в том числе гостиницах, является безусловным требованием обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, а также сохранности имущества», - уточнили в пресс-службе ведомства и привлекли генерального директора организации к административной ответственности по ст.20.4 ч.1 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), назначив наказание в виде предупреждения и обязав, кроме этого, устранить нарушения закона.