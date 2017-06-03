Обнаружив на ул. Бородина похожий на взрывное устройство предмет, ижевские правоохранители оцепили территорию

Опубликована: Сегодня 17:13

фото: news.rambler.ru
Бдительные жители Ижевска сообщили в полицию о подозрительном предмете, похожем на бомбу. Как пишет информагентство «Сусанин», инцидент произошел в пятницу, 2 июня, на улице Бородина возле дома №24. На место выехали инспекторы республиканской ГИБДД и регионального подразделения Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию вокруг предмета и осмотрели его.

«Подозрительной находкой оказался старый электромотор», - сообщил представитель внутренних органов. Проверка заняла около 30 минут. Сейчас полицейские уже сняли ограничения на проход и проезд.


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