Обнаружив на ул. Бородина похожий на взрывное устройство предмет, ижевские правоохранители оцепили территорию

Опубликована: Сегодня 17:13



фото: news.rambler.ru фото: news.rambler.ru

«Подозрительной находкой оказался старый электромотор», - сообщил представитель внутренних органов. Проверка заняла около 30 минут. Сейчас полицейские уже сняли ограничения на проход и проезд.